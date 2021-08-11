Выросло число подтопленных дачных участков на островах у Хабаровска

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Количество дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления на островах напротив Хабаровска, достигло 670, сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю в среду.

По данным на утро 11 августа, уровень Амура в районе краевого центра вырос до 494 см, в течение двух суток ожидается подъем еще на 30-40 см. При уровне 530 см дачные речные перевозки на Амуре будут приостановлены.

"Согласно уточненному прогнозу гидрологов, произошло смещение сроков прохождения очередного гребня паводка по территории Хабаровского края. В настоящий момент у Хабаровска он ожидается к 16-19 августа с достижением отметок 600-650 см (опасное явление - 600 см), а у Комсомольск-на-Амуре - 23-26 августа с отметками 650-700 см (опасное явление - 650 см)", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, в поселке Корсаково-2 в пригороде Хабаровска вода зашла на территорию одного приусадебного участка. Кроме этого, в селе под воздействием паводка находятся два земельных участка и два участка внутрипоселковой дороги. В населенных пунктах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное и Кукан в зону подтопления попали два приусадебных участка и четыре участка внутрипоселковых дорог, разрушен один мост. В Нанайском районе вода вышла на дорожное полотно еще в двух местах. В результате прохождения паводка оказались подтопленными четыре участка дороги, расположенных вблизи береговой черты, говорится в сообщении.

Также сохраняется вода на дорожном полотне дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси. В данном месте имеется объезд. Вода остается на дорожном полотне на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.