Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Конструкция вакцины "Спутник V" на сегодняшний день является наиболее оптимальной и высокоэффективной в борьбе с COVID-19, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus - ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012-2013 годах), который был у нашей команды. За год "Спутник V" полностью оправдал себя", - заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что его прогнозы относительно действия "Спутника V" сбылись.

"Поразительно, как все сбывается. Все то, о чем мы докладывали президенту (РФ Владимиру Путину - ИФ), все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются", - уточнил директор центра им. Гамалеи.

Объясняя, почему другие векторные вакцины от COVID-19 оказались менее эффективны, чем "Спутник V", Гинцбург отметил, что "во-первых, там нет бустирования".

"Ну и не побоюсь предположить, что степень очистки компонентов, которые используются у нас в стране для "Спутника V", превосходит технологию очистки, которую используют другие производители не из нашей страны, которые делают векторные вакцины", - отметил академик.