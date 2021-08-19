Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Центр им.Гамалеи модифицировал "Спутник V" под штамм "дельта" COVID-19

Центр им.Гамалеи модифицировал "Спутник V" под штамм "дельта" COVID-19
Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В центре им.Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта" COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - сказал ученый.

Хроника коронавируса. Август.

При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов - ИФ) против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - сказал Гинцбург.

Высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в РФ связаны с доминированием штамма "дельта" COVID-19, в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно, добавил он.

"Сейчас - это сто процентов "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, возможно появление новых штаммов.

"Насчет более опасного - не знаю, но другие мутации возможны", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли быть еще более опасный штамм.

В то же время, добавил он, дать точный прогноз невозможно. "Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", - сказал ученый.

Как сообщил в начале августа "Интерфаксу" вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину, смертность от COVID-19 в РФ остаётся высокой, в частности, выше, чем на Западе, в связи с низким уровнем вакцинации и пренебрежением к эпидемическим мерам, что усугубляется более опасной мутацией вируса - вариантом "дельта".

Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца.

Более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта", сообщил 30 июля глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. При этом в России уже секвенировано более 20 тысяч различных штаммов коронавируса, отметил он.

Ранее вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину, заявил "Интерфаксу", что все существующие вакцины от COVID-19 менее эффективны в отношении "индийского" штамма (варианта "дельта"), но пока необходимости в новых препаратах нет. "Генетики смотрят за изменениями модификаций штамма. И если понадобится, то они могут поставить вопрос о новых вакцинах. Пока такой необходимости нет. Пока те вакцины, которые существуют, они закрывают наши проблемы", - сказал он.

В то же время, по мнению Гинцбурга, перспективным в плане увеличения эффективности вакцины от штамма "дельта" для компании Pfizer/BioNTech является предложение РФПИ об использования "Спутника Лайт" (первого компонента "Спутника V") в качестве бустера.

"Это красивое, научно обоснованное предложение. "Пфайзеру" это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у "Спутника" как у природного S-белка их много. Поэтому спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться на тот, и на этот S-белок, в случае "Спутника" гораздо шире. В данном случае такой "коктейль" будет более эффективным против конкретно "дельта"-штамма", - сказал глава центра им.Гамалеи.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 11 августа предложил компании Pfizer провести клинические исследования препарата "Спутник Лайт" в качестве третьей дозы (бустера) для её вакцины, разработанной совместно с BioNTech, чтобы увеличить эффективность против штамма "дельта". В пресс-службе Pfizer не ответили на просьбу "Интерфакса" о комментарии.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания. В сообщении РФПИ отмечалось, что эти показатели выше, чем эффективность Pfizer, которая, по некоторым данным, оценивается в 42%, и вакцины Moderna, которая оценивается на уровне 76% для штамма "дельта".

"Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации в РФ, начавшейся 18 января.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус Александр Гинцбург

Новости по теме

Новости

Цены на нефть приблизились к минимуму за три месяца

Что случилось этой ночью: четверг, 19 августа

Афганистан во власти талибов

Лидер талибов подписал указ об освобождении политических заключенных

Афганистан во власти талибов

Противники "Талибана" в Афганистане попросили США и Запад о помощи оружием

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды
Афганистан во власти талибов

"Талибан" в ближайшее время объявит о системе госуправления Афганистана

Байден оставит военных в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США

Байден оставит военных в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США
Афганистан во власти талибов

Байден заявил, что уход США из Афганистана не мог не спровоцировать хаос

Байден заявил, что уход США из Афганистана не мог не спровоцировать хаос

Патрушев заявил, что афганские террористы будут действовать в других странах

Патрушев заявил, что афганские террористы будут действовать в других странах
Пандемия коронавируса

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');