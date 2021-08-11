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Глава Минприроды сообщил, что до 80% лесных пожаров тушат в первые сутки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России около 78% лесных пожаров тушат в первые сутки, заявил "Аргументам и фактам" министр природных ресурсов Александр Козлов.

По его словам, в 2021 году так быстро потушили все пожары, которые возникли в 24 регионах.

Он объяснил, что спутниковая аппаратура регистрирует термоточки - места с повышенной температурой. Затем регион должен проверить, действительно ли там пожар, и если это подтвердится, постараться оперативно его потушить.

Труднодоступные районы, где пожары осознанно не тушат, или "зоны контроля" уменьшены за последние два года на 93,8 млн гектаров и сейчас составляют 46% от территории лесного фонда России, сказал также глава Минприроды.

Он добавил, что регион может принять решение не тушить лесные пожары в труднодоступных районах "только если огонь не создаёт угрозу людям и объектам экономики, а затраты на борьбу с ним больше, чем предполагаемый ущерб". "Такая практика есть во всём мире. Только представьте: в той же Якутии четыре часовых пояса. Самолёт, посланный в охваченный огнём глухой район, может просто не долететь в него без дозаправки, а заправиться будет негде", - пояснил Козлов.

Сейчас, по его данным, в России больше 10 900 природных пожаров, и "традиционно большая часть лесных пожаров возникает в Якутии" - 70% от общей площади по стране.

10 августа Минприроды, Рослесхоз и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложили ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в Прибайкалье и Якутии из-за лесных пожаров.

Пожары в Якутии

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Минприроды Якутия Александр Козлов

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