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Самолет Ил-76 направлен в Якутию для тушения пожаров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Якутию на борьбу с лесными пожарами, сообщила пресс-служба ведомства.

В республику также направлены два самолета-амфибия Бе-200ЧС.

В пресс-службе МЧС добавили, что группировку Тульского Спасательного центра МЧС в составе 100 человек планируется отправить в Якутию завтра.

Ранее в ведомстве сообщали, что данное решение глава МЧС России Евгений Зиничев принял по поручению президента РФ Владимира Путина. Группировка приступит к тушению пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка.

Глава Минприроды Александр Козлов на заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при меньшем количестве лесных пожаров в 1,2 раза выросла площадь, пройденная огнем.

В связи с пожарами Минприроды и Рослесхоз предлагают объявить межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии. Свыше 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в том числе на Якутию - 78% всех площадей по стране.

Пожары в Якутии

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Якутия МЧС

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