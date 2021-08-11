Дым от якутских пожаров дошел до столицы Казахстана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Смог от лесных пожаров в Якутии добрался до Нур-Султана, в воздухе над городом зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота, сообщила пресс-служба "Казгидромета".

Последние несколько суток циклон удерживал в северных регионах Казахстана облачность, при этом ветром туда приносило дым от лесных пожаров в Сибири.

"Высокое содержание влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для концентрации загрязняющих веществ, - говорится в сообщении. - За 10-11 августа 2021 года на территории города Нур-Султан превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота до 1,7 ПДК".

В ближайшие дни синоптики ждут ослабление влияния циклона в регионе и рассеивание дымовой завесы.

В минувшую субботу дым от якутских пожаров накрыл Павлодар и некоторые районы области.