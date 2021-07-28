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Иркутск накрыло дымкой от лесных пожаров в Якутии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Якутии 28 июля утром дошел до Иркутска и еще пяти населенных пунктов Иркутского района, сообщили в областном управлении МЧС, ссылаясь на данные космического мониторинга.

Задымление в центральную часть области принесли воздушные массы, продвигавшиеся вдоль побережья Байкала. Дымка накрыла Иркутск, поселок Нижний Кочергат, села Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы.

Задымление наблюдается в верхних слоях атмосферы, случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в МЧС не зафиксировали.

В службу спасения позвонили три человека, им объяснили, что делать, если обстановка ухудшится. По данным МЧС, в экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались.

Утром правительство Якутии сообщило, что площадь лесных пожаров в регионе превысила 1,3 млн га.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Якутия Иркутск Иркутская область МЧС

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