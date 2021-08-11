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Первый "возвращенец" из "списка Титова" получил 4,5 года колонии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество местного бизнесмена из "списка Титова" Андрея Каковкина, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Суд установил, что с марта по май 2015 года Каковкин под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Щербиновском районе Краснодарского края похитил у потерпевшего около $400 тысяч.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в начале 2018 года передал в Кремль список российских бизнесменов, которые находятся за границей, хотят вернуться в Россию, но опасаются необоснованного уголовного преследования. Титов предложил пересмотреть их дела и дать из возможность вернуться.

Директор торгового дома "ГРИФ" Каковкин попал в первый вариант списка и стал первым, кто вернулся. По возвращении его арестовали, но затем отпустили домой. Его дело о присвоении 10 млн рублей, выданных в качестве займа, сначала закрыли в августе 2018 года, но в сентябре расследование возобновилось.

Сейчас его судили по другому делу.

В октябре 2019 года Кировский суд Ростова-на-Дону признал Каковкина виновным по ч.4 ст.159 УК (мошенничество) и приговорил к трем годам колонии общего режима. В этом случае суд установил, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с учредителем фирмы "ДИТИС", 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ".

В январе 2020 года Ростовский областной суд заменил бизнесмену реальный срок на условный. Потом Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил определение Ростовского областного суда и направил дело на новое рассмотрение, которое также закончилось для бизнесмена условным сроком.

Однако Каковкин оставался под стражей в связи с расследованием других дел.

Адвокат потерпевших по делу, по которому бизнесмен и получил условный срок, Генрих Хачатуров заявлял "Интерфаксу, что одно из дел, по которым Каковкин находится под арестом связано с мошенничеством в сфере кредитования, где заявителем стал ПАО "Сбербанк России".

Андрей Каковкин ГРИФ Ростов-на-Дону Борис Титов МВД Кремль Ленинский суд

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