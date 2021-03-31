Адвокат заявил, что бизнесмен Каковкин из списка Титова на самом деле оставался в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ростовский бизнесмен из "списка Титова" Андрей Каковкин, который якобы с 2015 по 2018 год скрывался в Лондоне, не пересекал госграницу из-за отсутствия загранпаспорта. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших по делу Генрих Хачатуров.

"Каковкин еще в 2018 году заявил, что госграницу в нарушение закона не пересекал и в Англии не проживал. От оперативного отдела ПУ ФСБ по Ростовской области также были получены сведения, что фактов пересечения госграницы Каковкиным с августа 2015 года установлено не было", - сказал Хачатуров.

Он отметил, что на основании этих показаний в 2018 году было отказано в возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении госграницы (статья 322 УК РФ).

Адвокат также рассказал агентству, что 30 марта суд в Ростове-на-Дону в рамках повторного рассмотрения дела о мошенничестве приговорил Каковкина к трем годам лишения свободы условно. Итог не устроил представителя потерпевших. Он намерен подать жалобу на приговор, так как считает его слишком мягким.

"Суд снова назначил ему три года условного срока, повторив свое решение, вынесенное годом ранее. Мы намерены также обжаловать приговор", - заявил Хачатуров.

Он добавил, что Каковкин продолжает находиться под арестом в рамках двух других расследований. Одно из дел связано с мошенничеством в сфере кредитования, где заявителем стал ПАО "Сбербанк России". По нему Каковкину инкриминируют хищение $400 тысяч.

Как сообщалось, в начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде в РФ его арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в октябре 2019 года признал Каковкина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Суд установил, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с учредителем фирмы "ДИТИС", 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ".

В январе 2020 года Ростовский областной суд изменил приговор Каковкину по делу о мошенничестве, назначив условный срок вместо реального лишения свободы. Позже Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил определение Ростовского областного суда и направил дело на новое рассмотрение.