Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд изменил приговор директору "Торговый дом "ГРИФ" Андрею Каковкину по делу о мошенничестве, назначив условный срок вместо реального лишения свободы. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Приговор райсуда в отношении Каковкина изменить. Наказание в виде 3 лет лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок на 2 года. Из-под стражи Каковкина освободить", - сказал собеседник агентства, цитируя текст решения суда.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону в октябре 2019 года признал Каковкина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима.

Суд установил, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ".

В начале февраля 2018 года Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

Всего на родину вернулись уже восемь человек из этого списка.