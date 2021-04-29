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Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, в отношении оппозиционера Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) Ивана Жданова.

"Уголовное дело возбуждено в начале февраля в отношении Навального, Жданова и Волкова. В настоящее время они являются подозреваемыми", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Дело возбуждено по части 1 статьи 239 УК РФ (создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением).

Наказание за такое преступление предусматривает либо штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Волков и Жданов ранее покинули Россию и сейчас находятся в Литве. Навальный с середины марта отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием следствия. При этом информация о возбуждении уголовного дела опубликована на сайте Навального.

Иск о признании экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в суд иск о признании экстремистскими организаций "Штабы Навального", Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО-иноагентов) "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности". Ведомство уточнило, что будет добиваться ликвидации и запрета деятельности всех трех организаций.

26 апреля стало известно, что городская прокуратура приостановила деятельность движения "Штабы Навального".

На следующий день Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил ФБК и ФЗПГ пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, организовывать митинги и демонстрации, участвовать в выборах и использовать банковские вклады.

Алексей Навальный Леонид Волков Иван Жданов

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