Что произошло за день: среда, 11 августа

Масштабы разлива нефти под Новороссийском, новые обвинения против Навального, приговор бизнесмену из "списка Титова"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Площадь разлива нефти под Новороссийском оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявили в КТК. К такому выводу пришел Институт космических исследований РАН на основе спутниковых снимков. "Гринпис" заявил, что на ликвидацию последствий разлива могут уйти недели, а WWF в России сообщил о загрязнении воды в районе Абрау-Дюрсо и об угрозе попадания нефтепродуктов в прибрежную зону Утришского заповедника. Каспийский трубопроводный консорциум заверил, что разлив был локализован в день аварии.

- Проблемы с подачей кислорода в больнице Владикавказа были еще в 2020 году. Как сообщил в фейсбуке врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, это выяснили при проверке после аварии 9 августа, которая привела к гибели девяти пациентов.

- Алексею Навальному предъявлено обвинение по делу о посягательстве на права граждан. Речь идет о создании "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистской организацией и ликвидирован). По версии следствия, деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к нарушению закона.

- Бизнесмен из "списка Титова" Андрей Каковкин приговорен к 4,5 годам колонии. Суд установил, что он с марта по май 2015 года под предлогом оказания услуг по приобретению земель сельхозназначения в Щербиновском районе Краснодарского края похитил у потерпевшего около $400 тысяч.

- В Центре Гамалеи заявили о снижении риска госпитализации в 20 раз с помощью "Спутника V". В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что эффективность вакцины в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83%. Между тем РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины.

- В Германии арестовали предполагаемого российского агента Дэвида С. До задержания он работал в посольстве Великобритании в Берлине. По версии следствия, он по меньшей мере один раз передал документы представителю российской спецслужбы. В Скотленд-Ярде заявили, что участвовали в расследовании дела.

- В России за сутки выявили 21 571 случай заражения коронавирусом. Умерли 799 пациентов, выздоровели 20 067 человек. На Москву пришлись 2 076 новых случаев, на Санкт-Петербург - 1 804, на Московскую область - 1 054.

- Десятки северных оленей убиты в окрестностях села Хатанга Красноярского края. Инцидент произошел в ночь на 3 августа. Местные охотники считают, что животных могли расстрелять браконьеры из "спортивного интереса".