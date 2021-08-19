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Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok
Майкл Калви
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и партнера компании, гражданина Франции Филиппа Дельпаля обжаловали приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда, суд получил их апелляции.

Калви, Дельпаль и еще пять человек 6 августа получили по этому делу условные сроки. Американец назвал приговор оскорбительным. Он отмечал, что в приговоре повторены аргументы обвинения и проигнорированы факты и доводы защиты. Судья Анна Сокова в приговоре назвала доводы защиты "надуманными".

Как установили следствие и суд, фигуранты похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Вины все семеро не признали. В последнем слове Калви просил суд оправдать их, спрогнозировав, что положительное решение суда хорошо скажется на инвестиционном климате в России.

Калви получил пять с половиной лет лишения свободы условно, Дельпаль - четыре с половиной года. Обоим суд установил испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны поведением доказать свое исправление.

Филипп Дельпаль Франция Мещанский суд Майкл Калви банк Восточный США Baring Vostok

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