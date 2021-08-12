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СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолета на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

По данным СК, на борту вертолета находились три члена экипажа и 14 пассажиров, в том числе один ребенок.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заявили в управлении.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8, на борту которого 17 человек - 14 туристов и три члена экипажа. МЧС РФ сообщало, что вертолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку. Есть погибшие и выжившие.

Предположительно, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Разбившийся вертолет был изготовлен в 1984 году, его сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Камчатский край Кроноцкий заповедник

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