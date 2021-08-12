Источник рассказал о нарушениях у компании-владельца разбившегося Ми-8

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Проверки надзорных органов выявляли многочисленные нарушения, касающиеся безопасности полетов и условий труда пилотов авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал разбившийся на Камчатке Ми-8.

"По предварительным данным, проверки ранее выявляли нарушения, связанные с переработками, а также недостаточной, в том числе аварийной подготовкой экипажей воздушных судов", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году Ространснадзор выявил, что в авиакомпании "не обеспечено своевременное не реже одного раза в течение последовательных 7 месяцев обучение по теоретической подготовке и сдаче экзамена к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных ситуациях".

Кроме того, проблемы выявлялись и при проверках аэродрома "Николаевка".

"Были выявлены недостатки в части аварийно-спасательного оснащения аэродрома", - сказал источник.

Позднее часть нарушения была устранена.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

"В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

По данным краевого Минздрава, выжили девять человек.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.

Источник "Интерфакса" сообщал, что во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.