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Ми-8 после крушения на Камчатке полностью утонул в Курильском озере

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Обломки разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8 находятся на дне Курильского озера, сообщили "Интерфаксу" в администрации Кроноцкого заповедника, где произошло крушение.

"После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника", - сказал собеседник агентства.

Еще семь человек на поверхности озера найти не удалось.

"Вода холодная. Люди скорее всего погибли. Ждем прибытия водолазов. Будет поисковая операция", - сказал он.

Ранее в краевом Минздраве сообщили "Интерфаксу", что девять человек найдены живыми после падения вертолета на Камчатке.

В четверг на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро". Он перевозил туристов. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Источник "Интерфакса" сообщал, что во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.

Собеседник в службах транспортного надзора рассказал "Интерфаксу", что проверки надзорных органов выявляли многочисленные нарушения безопасности полетов и условий труда пилотов авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал разбившийся вертолет.

Камчатский край Кроноцкий заповедник Витязь-Аэро

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