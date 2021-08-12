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Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке

Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Катастрофа вертолета Ми-8 на Камчатке унесла жизни восьми человек, включая одного члена экипажа, сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации здравоохранения региона.

"Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера", - сказал он.

Обломки вертолета ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

Курильское озеро - третье по величине озеро Камчатки. Его площадь 77 кв. километров, средняя глубина - 195 метров, максимальная глубина - 316 метров.

В санавиации региона сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, командир Ми-8 погиб, выжить удалось второму пилоту и бортмеханику.

Восемь спасенных после крушения вертолета везут в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба правительства края. Там уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В четверг утром на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро". По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Источник в службах транспортного надзора рассказал "Интерфаксу", что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.

Камчатский край Кроноцкий заповедник Витязь-Аэро

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