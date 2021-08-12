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Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели определили место на дне Курильского озера, куда упал вертолет Ми-8, он лежит на глубине 137 метров в 700 метрах от берега, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пока у водолазов МЧС нет оборудования для работы на такой глубине, но скоро его доставят на место катастрофы, добавили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция на озере продолжается. Ранее сообщалось, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около 8-9 метров в высоту до поверхности.

Водолазы пока обследуют береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров, спасатели также патрулируют озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Там работают больше 60 человек и десять единиц техники, в том числе сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро во время туристической экскурсии в четверг утром. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Спаслись восемь человек, в том числе два члена экипажа. Ребенка и командира экипажа среди выживших нет.

Один из туристов Виктор Стрелкин рассказал, что успел расстегнуть ремни, глотнуть воздух в верхней части кабины и выплыть через разбитое окно кабины. Его место было в первом ряду. Сообщалось, что остальные спаслись через задние створки, которые раскрылись при ударе вертолета о воду.

Людей спасла в том числе и быстрая реакция инспекторов Кроноцкого заповедника, которые сели в лодки и подобрали выживших.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Причины крушения расследует комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Ми-8 Камчатка Кроноцкий заповедник Виктор Стрелкин Витязь Аэро

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