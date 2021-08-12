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Врачи пытаются спасти ногу одному из пострадавших в крушении Ми-8

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В краевую больницу Петропавловска-Камчатского доставили четырех человек, выживших после падения Ми-8 в Курильское озеро, одного из них оперируют, пытаясь спасти ногу после перелома, сообщил главврач больницы Андрей Кисляков через пресс-службу правительства края.

По его словам, все четверо - молодые люди. Двое находятся в реанимации, как и сообщалось ранее.

Состояние одного из них врачи оценили как тяжелое. "Унего тяжелая сочетанная травма и перелом голени", а также ушиб грудной клетки и шок 2-3-й степени, сказал Кисляков. Сейчас ему делают операцию, чтобы спасти ногу.

"Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка. Ему также оказывается помощь", - сообщил главврач.

Еще одного человека будут лечить амбулаторно, он получил ушиб кисти и другие легкие травмы.

У четвертой пострадавшей заподозрили закрытую черепно-мозговую травму, ее продлолжают обследовать, скаазал Кисляков.

На Курильском озере, где затонул вертолет, продолжается поисково-спасательная операция.

В Кроноцком заповеднике, инспекторы которого вытащили выживших из воды, рассказали, что спасенные сами выплыли с глубины 8-9 метров. Температура воды в озере сейчас - плюс 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно.

Вертолет Ми-8 упал в озеро утром 12 августа при заходе на посадку. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе, предварительно, два члена экипажа. Как рассказал один из выживших, вертолет начал тонуть носом вниз, от удара у него открылись задние створки и несколько человек сумели выплыть.

На озере сейчас ищут и собирают обломки вертолета.

Ми-8 Камчатка Кроноцкий заповедник Петропавловск-Камчатский Андрей Кисляков

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