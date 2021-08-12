Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, в 2020 году прошел капремонт

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Курильском озере Южно-Камчатского заказника на юге Камчатки, проходил капитальный ремонт в 2020 году и осматривался перед каждым вылетом, сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных.

"Капремонт вертолета проводился в 2020 году. Перед каждым вылетом воздушное судно у нас обязательно проходит осмотр на подготовку к вылету", - сказал он, добавив, что командир экипажа - бывший военный летчик.

Коммерческий директор не смог уточнить, из каких регионов были туристы этого рейса.

Местные СМИ сообщают, что туристы, летевшие на борту Ми-8, приехали на Камчатку из Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе был один ребенок.

Ранее источник в службах транспортного надзора заявил "Интерфаксу", что проверки авиакомпании "Витязь-Аэро" надзорными органами выявляли многочисленные нарушения, касающиеся безопасности полетов и условий труда пилотов.

Одним из владельцев "Витязь-Аэро" оказался камчатский бизнесмен и депутат краевой думы Игорь Редькин, которого подозревают в убийстве мужчины по неосторожности. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Редькину принадлежит 49,50% доли в уставном капитале ООО АК "Витязь-Аэро".

12 августа утром на территории Южно-Камчатского заказника потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно упало в Курильское озеро и почти сразу утонуло. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Восемь человек смогли выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника. Их доставили в Петропавловск-Камчатский и везут в краевую больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще восемь человек, предположительно, погибли.

Источник в службах транспортного надзора рассказал "Интерфаксу", что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.