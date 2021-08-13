Эксперты не выявили следов взрывчатки во взорвавшемся автобусе в Воронеже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где накануне вечером произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования бризантных взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках уголовного дела в числе прочих будут проведены взрыво-техническая и биологическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошёл взрыв на остановке общественного транспорта. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о 18 пострадавших при взрыве. Одна из пострадавших скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ по поручению председателя СК Александра Бастрыкина выехали к месту происшествия.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Между тем другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было.