Перевозчик назвал технически исправным взорвавшийся в Воронеже автобус

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Автобус, взорвавшийся в четверг в центре Воронежа, был технически исправен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании-перевозчика "АТП-1".

"Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой. Автобус был новым (выпущен в 2016 году) и технически исправным. Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошёл необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что последний раз автобус прошел комплексный техосмотр 6 августа 2021 года на станции техобслуживания. Таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования, добавил представитель "АТП-1".

Вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. В результате два человека погибли и 17 пострадали.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.