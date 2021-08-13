Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в одной из больниц города, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Он написал в своем телеграм-канале, что умерла женщина 1966 года рождения, не приведя других подробностей.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа, когда тот находился на остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность установленного кустарным способом газового оборудования. Он отметил, что, по предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из газовых баллонов, установленных на крыше, произошла утечка и взрыв, который разорвал крышу, выбил стекла и сорвал обшивку.

Между тем другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было, он был дизельным. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.