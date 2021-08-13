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НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следователи и оперативники ищут причастных ко взрыву в автобусе в Воронеже, оперштаб Национального антитеррористического комитета координирует их действия, сообщили в информцентре НАК.

Взрыв автобуса в Воронеже

Специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты центрального аппарат СКР изучают материалы, изъятые с места взрыва, добавили в НАК.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, следов взрывчатки в автобусе не нашли.

Рейсовый автобус с пассажирами взорвался вечером 12 августа на остановке. Погибли два человека, еще 17 были ранены.

По факту возбуждено уголовное дело пока по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв автобуса в Воронеже

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Хроника 12 – 13 августа 2021 годаВзрыв автобуса в Воронеже
НАК Воронеж ФСБ СКР

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