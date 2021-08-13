НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следователи и оперативники ищут причастных ко взрыву в автобусе в Воронеже, оперштаб Национального антитеррористического комитета координирует их действия, сообщили в информцентре НАК.

Специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты центрального аппарат СКР изучают материалы, изъятые с места взрыва, добавили в НАК.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, следов взрывчатки в автобусе не нашли.

Рейсовый автобус с пассажирами взорвался вечером 12 августа на остановке. Погибли два человека, еще 17 были ранены.

По факту возбуждено уголовное дело пока по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.