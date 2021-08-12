Талибы сообщили о захвате пятого за день центра провинции в Афганистане

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) объявили о захвате пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны.

"Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки. Большое количество солдат сдалось, захвачено много оружия, боеприпасов и транспортных средств", - сказал представитель талибов Кари Ахмади.

Ранее в четверг Ахмади сообщил о взятии под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот. За последние дни захватили талибы столицы 12 провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Калайи-Нау.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.