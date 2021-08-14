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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
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В России третий день подряд установлен атирекорд по суточной COVID-смертности

В России третий день подряд установлен атирекорд по суточной COVID-смертности
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 144 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Третьи сутки подряд в России наблюдается рост летальных исходов от коронавируса. 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, 14 августа - 819. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 57, в Санкт-Петербурге - 48, в Иркутской области - 39.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 169 683.

Поправились и выписаны 5 млн 867 пациентов, в том числе 19 550 пациентов за минувшие сутки.

В Москве за сутки зарегистрировано 2 317 новых зараженных, 2 844 человек выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 823 новых заболевших, в Московской области - 1 307.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 6 млн 579 212 случаев коронавирусной инфекции.

Статуи против COVID-19

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Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.Моднейшую маску от Гринпис носит статуя адмирала Горацио Нельсона. Чтобы помочь скульптуре защититься от вируса, активисту пришлось залезть на 46-метровую колонну. Позже добрый человек был задержан сотрудниками полиции.Ненастоящая статуя в Колумбии тоже носит маску. Это правильно.Один из пионеров масочного режима у статуй - скульптура Марии Терезы в Приштине. Она надела маску еще в 2019 году, защищаясь от вредных атмосферных выбросов.Статуя великолепного Фредди Меркьюри в швейцарском Монтрё примерила маску еще в марте 2020 годаСначала защити своих близких, затем себя. Именно так и поступили статуи в центре Дрездена.Сам могучий Нептун из Гданьска носит маску. Чего не скажешь, к сожалению, о некоторых пассажирах общественного транспорта.В Праге статуя Шри Чинмоя, проповедника, музыканта и гуманиста, также носит маску"На дзен понадейся, а сам не плошай и носи маску", - как бы говорит нам эта статуя Будды из ТаиландаСтатуя Тони Беннетта, сверхпопулярного эстрадного певца из Соединенных Штатов, также носит маску. А некоторые собачники, похоже, нет.Не только статуи демонов носят маски в ЯпонииСтатуя тореадора у арены в Мадриде авторства скульптора Эмилио Лаиса Кампоса тоже в маскеТочное количество львов, пострадавших от COVID, пока неизвестно, но осторожная статуя льва у Нью-Йоркской библиотеки носит маску и не надеется на случайСтатуя болгарского поэта Пенчо Славейкова сидит в маске на лавочке в МиланеСтатуя сражавшегося за независимость Кубы Максимо Гомеса носит маску. Носи маску и ты.
Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.
Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2021 годаПандемия коронавируса
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