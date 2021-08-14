В России третий день подряд установлен атирекорд по суточной COVID-смертности

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 144 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Третьи сутки подряд в России наблюдается рост летальных исходов от коронавируса. 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, 14 августа - 819. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 57, в Санкт-Петербурге - 48, в Иркутской области - 39.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 169 683.

Поправились и выписаны 5 млн 867 пациентов, в том числе 19 550 пациентов за минувшие сутки.

В Москве за сутки зарегистрировано 2 317 новых зараженных, 2 844 человек выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 823 новых заболевших, в Московской области - 1 307.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 6 млн 579 212 случаев коронавирусной инфекции.