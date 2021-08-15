В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Еще 21 624 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за сутки, сообщил оперштаб.

Активно без клинических проявлений выявлено 1 745 (8,1%) случаев.

В стране умерли за сутки 816 пациентов. Накануне были зафиксированы рекордные 819 летальных случаев. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 58, в Санкт-Петербурге - 43, в Иркутской области и Краснодарском крае по 35 умерших за сутки.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 170 499.

Поправились и выписаны с начала пандемии 5,884 млн пациентов, в том числе 16 426 за минувшие сутки.

В Москве зафиксировано 1 954 новых случая COVID-19 за сутки, 2 454 человека выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 668 новых заболевших, в Московской области - 1 359.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 600 836 случаев коронавирусной инфекции.