Еще два пациента умерли в больнице Владикавказа после кислородной аварии

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи во Владикавказе Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Еще два пациента скончались в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где вечером 9 авшуста произошла поломка кислородного оборудования.

Таким образом число жертв составило 11 человек, сообщил журналистам врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

Между тем врио главы республики Сергей Меняйло заявил "Интерфаксу", что гибель еще двух пациентов больницы во Владикавказе не связана с аварией на кислородной магистрал.

"Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое", - сказал Меняйло.

В пресс-службе республиканского Минздрава также уточнили, что смерть двух человек не связывают с аварией на кислородной линии.

"Один человек умер от тромбоэмболии. По еще одному случаю будет проводиться судмедэкспертиза, по заключению которой будет понятна причина смерти", - отметил сотрудник пресс-службы.

В понедельник, 9 августа, девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли после повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки.

Меняйло заявлял "Интерфаксу", что порыв кислородной трубы уже запаяли, сейчас ведется тестирование основной линии подачи кислорода.