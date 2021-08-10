Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

У въезда на территорию Республиканской клинической больницы во Владикавказе Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Во Владикавказе задержан главврач республиканской клинической больнице, где прорвало трубу с медицинским кислородом и погибли девять пациентов, сообщили управлении СКР по Северной Осетии-Алании.

Имя задержанного там не назвали, но отметили, что ему 58 лет. Следователи попросят суд его арестовать.

Ранее СК по Северной Осетии возбудил в связи со случившимся уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария в больнице произошла 9 августа вечером. Глава республики Сергей Меняйло тогда сказал, что трубу прорвало под землей. На следующий день он сказал, что, как выяснилось, кислородная система в больнице была установлена от шести до восьми лет назад без оформления надлежащих документов.

Сразу умерли девять больных. В региональном Минздраве отметили, что на момент аварии эти пациенты были в тяжелом состоянии. 10 августа врио главы Минздрава Сослан Тебиев сообщил, что в больнице умерли еще два человека, но их смерти не связаны с кислородной аварией.