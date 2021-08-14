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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 24

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве в маршрутке в центре Воронежа увеличилось до 24 человек, сообщил региональный департамент здравоохранения. Число погибших не изменилось - жертвами произошедшего стали два человека.

По данным департамента, в течение вчерашнего дня к медикам обратились еще двое пострадавших, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести, другому оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации пациент отказался.

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На данный момент в медучреждениях остаются 16 человек: трое пациентов в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах. Еще шестерым помощь оказана амбулаторно.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли, 17 пострадали.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Взрыв автобуса в Воронеже

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Хроника 12 – 14 августа 2021 годаВзрыв автобуса в Воронеже
Воронеж

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