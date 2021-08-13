Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

По делу о взрыве в Воронеже проверяют версию детонации газо-воздушной смеси

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В качестве версии взрыва в автобусе в Воронеже проверяется в том числе вариант воспламенения газо-воздушной смеси в какой-либо емкости, в том числе намеренного, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Взрыв автобуса в Воронеже

"Особенность таких взрывов заключается в отсутствии остаточных следов, что затрудняет идентификацию конкретного состава вещества", - добавил он.

Пока исключена версия использования взрывчатых веществ, поскольку эксперты не нашли на месте ЧП следов аммиачных соединений, входящих в состав любой взрывчатки и легко обнаруживаемых экспресс-анализатором, добавил источник.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта взорвлася пассажирский автобус. Пострадали два десятка человек, еще двое умерли от ран.

В больнице находятся 15 пострадавших.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в центральный аппарат СКР.

Официальные версии причин произошедшего пока не названы.

Взрыв автобуса в Воронеже

6
Хроника 12 – 13 августа 2021 годаВзрыв автобуса в Воронеже
Воронеж СКР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020
Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
Взрыв автобуса в Воронеже

Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');