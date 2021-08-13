По делу о взрыве в Воронеже проверяют версию детонации газо-воздушной смеси

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В качестве версии взрыва в автобусе в Воронеже проверяется в том числе вариант воспламенения газо-воздушной смеси в какой-либо емкости, в том числе намеренного, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Особенность таких взрывов заключается в отсутствии остаточных следов, что затрудняет идентификацию конкретного состава вещества", - добавил он.

Пока исключена версия использования взрывчатых веществ, поскольку эксперты не нашли на месте ЧП следов аммиачных соединений, входящих в состав любой взрывчатки и легко обнаруживаемых экспресс-анализатором, добавил источник.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта взорвлася пассажирский автобус. Пострадали два десятка человек, еще двое умерли от ран.

В больнице находятся 15 пострадавших.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в центральный аппарат СКР.

Официальные версии причин произошедшего пока не названы.