Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об инциденте в автобусе в Воронеже будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщили в ведомстве.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли, 17 пострадали.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным источника "Интерфакса", следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено. О возможной природе взрыва официально не сообщалось.