В Анапе перекрыли движение по четырем дорогам из-за непогоды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта на некоторых участках федеральной трассы и трех краевых дорог приостановлено в городе-курорте Анапа (Краснодарский край) из-за подтоплений, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края.

"На автомобильной дороге федерального значения А-290 "Новороссийск - Керчь" на 65 км затопило три полосы для движения протяженностью двести метров в границах поселка Виноградного. На 55 км + 650 м в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы для движения протяженностью 150 метров. Объезд через поселок Виноградный", - говорится в сообщении.

Также из-за подтоплений прекращено движение по улице Верхняя дорога от проезда Цветной до улицы Утесова и на 10-м км автомобильной дороги "село Юровка - станица Раевская - город Новороссийск".

По данным МЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске.

Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.