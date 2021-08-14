Анапа вошла в число наиболее пострадавших от подтоплений территорий Кубани

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Больше всего от сильных ливней на Кубани пострадали город-курорт Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы, здесь людей пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, написал в своем телеграм-канале в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас оказывается адресная помощь населению. Для откачки воды и ликвидации последствий задействовано максимальное количество людей и техники. В населенных пунктах, которые остались без света, работают аварийно-восстановительные бригады. Циклон в крае продолжает действовать", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, по данным МЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

Подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек.

В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.