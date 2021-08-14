Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Анапа вошла в число наиболее пострадавших от подтоплений территорий Кубани

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Больше всего от сильных ливней на Кубани пострадали город-курорт Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы, здесь людей пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, написал в своем телеграм-канале в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас оказывается адресная помощь населению. Для откачки воды и ликвидации последствий задействовано максимальное количество людей и техники. В населенных пунктах, которые остались без света, работают аварийно-восстановительные бригады. Циклон в крае продолжает действовать", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, по данным МЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

В РоссииВ Анапе эвакуировали людей из подтопленных пансионатов и детских лагерейЧитать подробнее

Подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек.

В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Анапа Краснодарский край Вениамин Кондратьев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России третий день подряд установлен атирекорд по суточной COVID-смертности

В России третий день подряд установлен атирекорд по суточной COVID-смертности

Полиция уточнила число госпитализированных после ДТП во Владимирской области

На Таймыре введен режим ЧС после обнаружения 56 погибших оленей

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 24

Задержанный главврач больницы во Владикавказе говорил о проблемах с кислородом

Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах Кубани из-за непогоды

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки

Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки

Тело погибшего при крушении Ми-8 командира экипажа подняли со дна озера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');