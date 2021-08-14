В Анапе эвакуируют людей из подтопленных пансионатов и детских лагерей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пункты временного размещения Анапы в ночь на субботу приняли более 450 человек из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В пункты временного размещения расселены 458 человек из детского оздоровительного лагеря "Огонек", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо", частных домовладений поселка Виноградного", - говорится в сообщении.

Люди из зоны подтопления распределяются по семи объектам размещения. По информации штаба, в пунктах имеется резерв на расселение еще 350 человек. Работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается. Пункты размещения развернуты и в других районах, где с пятницы из-за сильных осадков действует режим ЧС. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба.

Как сообщалось, по состоянию на вечер пятницы на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях были подтоплены 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий. Режим ЧС введен в шести муниципальных образования Краснодарского края: курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. Объявить режим ЧС планируют еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.