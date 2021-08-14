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В Анапе эвакуируют людей из подтопленных пансионатов и детских лагерей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пункты временного размещения Анапы в ночь на субботу приняли более 450 человек из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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"В пункты временного размещения расселены 458 человек из детского оздоровительного лагеря "Огонек", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо", частных домовладений поселка Виноградного", - говорится в сообщении.

Люди из зоны подтопления распределяются по семи объектам размещения. По информации штаба, в пунктах имеется резерв на расселение еще 350 человек. Работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается. Пункты размещения развернуты и в других районах, где с пятницы из-за сильных осадков действует режим ЧС. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба.

Как сообщалось, по состоянию на вечер пятницы на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях были подтоплены 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий. Режим ЧС введен в шести муниципальных образования Краснодарского края: курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. Объявить режим ЧС планируют еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Анапа Краснодарский край

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