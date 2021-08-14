Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:01Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Тело погибшего при крушении Ми-8 командира экипажа подняли со дна озера

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тело погибшего командира экипажа Ми-8, упавшего 12 августа в озеро на юге Камчатки, поднято со дна озера, обнаружены тела еще двух человек, сообщает губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале в субботу.

В РоссииРазбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 мРазбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 мЧитать подробнее

"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться в светлое время суток", - написал глава региона на своей странице.

Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели обнаружили в Курильском озере тела туристов, пропавших после крушения вертолёта на Камчатке. Решается вопрос о поднятии их на поверхность.

Утром 12 августа вертолет авиакомпании с группой туристов упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, командир экипажа не был найден. В пятницу сообщалось, что в озере нашли тело одной женщины. По словам губернатора края Владимира Солодова, ненайденные люди пока числятся пропавшими без вести.

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м на дне.

Камчатка Ми-8 Витязь-Аэро Курильское озеро Владимир Солодов

Новости

Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере

Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере

Что произошло за день: пятница, 13 августа

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня

Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня
Взрыв автобуса в Воронеже

По делу о взрыве в Воронеже проверяют версию детонации газо-воздушной смеси

Пандемия коронавируса

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020

В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020
Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');