Тело погибшего при крушении Ми-8 командира экипажа подняли со дна озера

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тело погибшего командира экипажа Ми-8, упавшего 12 августа в озеро на юге Камчатки, поднято со дна озера, обнаружены тела еще двух человек, сообщает губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале в субботу.

"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться в светлое время суток", - написал глава региона на своей странице.

Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели обнаружили в Курильском озере тела туристов, пропавших после крушения вертолёта на Камчатке. Решается вопрос о поднятии их на поверхность.

Утром 12 августа вертолет авиакомпании с группой туристов упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, командир экипажа не был найден. В пятницу сообщалось, что в озере нашли тело одной женщины. По словам губернатора края Владимира Солодова, ненайденные люди пока числятся пропавшими без вести.

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м на дне.