Компания-владелец упавшего Ми-8 на Камчатке выплатит семьям погибших по 1 млн руб.

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Витязь-Аэро", чей вертолет с туристами на этой неделе упал в Курильское озеро на юге Камчатки, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Солодов.

"Авиакомпанией "Витязь-Аэро" принято решение о том, что дополнительно к 2 млн рублей, которые положены в качестве компенсации родственникам погибшим в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено еще по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию. Как можно скорее эта работа будет проведена", - написал он в своем телеграм-канале.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе, два члена экипажа.

Вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м. В субботу со дна озера подняли тела трех погибших, в том числе командира-экипажа.