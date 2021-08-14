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Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере

Решается вопрос о поднятии их на поверхность

Тела пропавших после крушения Ми-8 туристов нашли в Курильском озере
Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Несколько тел туристов обнаружено в глубоководье рядом с корпусом вертолёта, жёстко севшего на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Вместе с тем, рядом с фюзеляжем вертолёта найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, всего за последние сутки было обследовано 5 тыс. кв. м акватории Курильского озера, 26,9 тыс. кв. м дна, а также с применением беспилотных летательных аппаратов 5 кв. км территории. В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Минобороны.

Утром 12 августа вертолет авиакомпании с группой туристов упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. Сообщалось, что в озере нашли тело одной женщины. По словам губернатора края Владимира Солодова, ненайденные люди пока числятся пропавшими без вести. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м на дне.

В руководстве авиакомпании рассказывали, что регулярно проверяют и ремонтируют вертолеты, а разбившаяся машина прошла капремонт только в 2020 году. Также авиакомпания помогает экстренным службам, подвозя их сотрудников к озеру, и готовится выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" - камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.

Камчатка Ми-8 Витязь-Аэро Курильское озеро

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