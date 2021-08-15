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Центр Геленджика останется без электричества до ухода воды с улиц

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Электричество отключено в центре Геленджика на время непогоды, чтобы исключить травмирование людей током, сообщает пресс-служба администрации города.

Там подчеркивают, что электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдёт.

"По всем улицам, которые имеют уклон, к морю несутся потоки воды. Чтобы исключить нахождение людей в нижней части города, ездят машины МЧС и предупреждают об опасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2012 году во время наводнения погибло пять человек от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголённого провода, под водой его было не видно. Погибли и сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что в настоящее время в крае остаются подтопленными 210 частных домов и 1,9 тыс. придомовых территорий, проводится откачка воды.

Ранее сообщалось о включении сирен в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, которые призывают людей быть готовыми к эвакуации из-за угрозы подтопления.

Краснодарский край Геленджик

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