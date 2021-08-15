Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Разгул стихии на территории Анапы привел к повреждению пляжной инфраструктуры и подтоплению двух десятков гостиниц, сообщает оперштаб Кубани в воскресенье.

По его данным, пляжная инфраструктура повреждена на Центральном, Лечебном пляжах и в районе Джемете.

"Подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения. На пляжах выставлены аншлаги о запрете купания, вывешены флаги, информирующие об опасности нахождения в воде", - рассказали в штабе.

Отмечается, что на всей территории города действует режим ЧС.

Как уточняется, также подтоплены пляжи Темрюкского района - Кучугуры и Подмаячный.

В оперштабе сообщили, что локально введен режим ЧС в Славянском районе, где подтоплен пляж села Ачуево. Такая же ситуация в Новороссийске. Подтоплен кемпинг в Южной Озереевке, но благодаря своевременному оповещению, туристы вовремя покинули его. Отмечается, что вся пляжная инфраструктуру убрана. На пляжах спасатели следят, чтобы никто не купался.

Ранее сообщалось о введении в 14 муниципалитетах Кубани режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске.

Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Утром в воскресенье на территории края оставались подтопленными более 50 домовладений и более 1,5 тыс. придомовых территорий.