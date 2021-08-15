Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Осадки привели к подъему уровня реки Баканка на Кубани до опасного явления, сирены в Новороссийске, Геленджике и Крымске призывают людей быть готовыми к эвакуации, сообщает краевой оперштаб.

"В Геленджике также приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации в любой момент", - добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что жители Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Кубани готовятся к эвакуации из-за возможности подтопления, на месте находится глава района Сергей Лесь.

Режим ЧС ранее был введен в 14 муниципалитетах Кубани, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Утром 15 августа на территории края оставались подтопленными более 50 домовладений и более 1,5 тыс. придомовых территорий.