Восстановлено движение на участке трассы Новороссийск-Керчь

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Анапе (Краснодарский край) запущено движение в оба направления по восстановленному временному участку дороги на федеральной трассе А-290, закрытое из-за подтоплений, сообщил упрдор "Черноморье".

По данным МЧС на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, сопровождаемый дождем, градом, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

В 14 муниципалитетах Кубани введен режим ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.