Бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" впервые взлетел с новыми серийными двигателями НК-32-02, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний", - заявили в ОАК.

По данным пресс-службы, полет с аэродрома Казанского авиазавода проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут, самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца.

На аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова состоялся первый полет глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 ч 20 мин. pic.twitter.com/glkuMPJtVj — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) November 3, 2020

"В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех")", - сообщили в ОАК.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

2 февраля состоялся первый полет глубоко модернизированного "стратега" Ту-160М "Игорь Сикорский", созданного на базе строевого самолета.

Ранее в Минобороны заявляли о планах модернизировать все 16 самолетов Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ.

Кроме того, 25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии стратегических бомбардировщиков Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый.