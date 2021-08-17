Шлосберг обжаловал решение суда о снятии его с выборов в Госдуму

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Депутат Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг подал апелляцию на решение Мосгорсуда о снятии его с выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному округу №207 в Москве, сообщила пресс-служба Псковского регионального отделения партии.

Жалоба подана в первый апелляционный суд общей юрисдикции через Мосгорсуд. Она принята к производству, отметили в партии.

В апелляции указаны основания для пересмотра и отмены решения суда первой инстанции. Как считают в "Яблоке", суд не принял во внимание, что на момент регистрации Шлосберга кандидатом не было ни решения суда о запрете деятельности экстремистской организации, ни вступившего в законную силу решения суда о факте причастности кандидата к деятельности такой экстремистской организации.

Кроме того, решение принято вопреки 54 статье Конституции о невозможности придания закону обратной силы, указали в партии.

Там считают, что этих и других оснований и доказательств, изложенных в жалобе, будет достаточно, чтобы суд принял решение в пользу кандидата.

"Яблоко" также обжаловала отказ Мосгорсуда признать ее заинтересованным лицом как политическую партию, выдвинувшую кандидата. Эту жалобу суд рассмотрит отдельно.

Мосгорсуд 9 августа отменил регистрацию Шлосберга как кандидата от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Москве. Это решение было принято по жалобе кандидата от "Зеленых" Андрея Пангаева, который выдвинулся в Думу по тому же округу, и связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, запрещенная в России экстремистская организация, признана также иноагентом). ФБК был запрещен в России в июне 2021 года.