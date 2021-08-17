Володин назвал крахом внешней политики США ситуацию в Афганистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация в Афганистане свидетельствует о провале внешней политики США.

"Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - написал Володин во вторник в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что "при этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах". "Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США", - считает председатель Госдумы.

Володин выразил недоумение, почему, "несмотря на происходящее, мы с вами не слышим заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам". "Не слышим заявлений ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека, необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении", - отметил спикер.

Он считает, что, "по-видимому, так и не дождемся". "Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии. Перечень можно продолжить", - написал председатель Думы.

По его мнению, "если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы".

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) активизировали наступательные операции после подписания с США соглашения, согласно которому страна обязалась вывести свои войска из Афганистана. К воскресенью сторонники движения взяли под свой контроль почти всю территорию страны, за исключением аэропорта Кабула, где американские военные организуют эвакуацию.