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Американский сенатор призвал расследовать действия администрации Байдена по Афганистану

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Рик Скотт призвал лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса США провести двухпартийное расследование, касающееся действий администрации и президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.

"Соединенные Штаты столкнулись с самым ошеломляющим, невынужденным и унизительным поражением за последние десятилетия. Вопиющая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же самых экстремистов(...), которые правили ею 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении сенатора на его сайте.

Он подчеркнул: "Беспечность Джо Байдена сделала мир более опасным. Его (президента - ИФ) неудачи поставили под угрозу Америку и наших союзников".

Скотт призвал лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Байдена". По его словам, "американский народ заслуживает того, чтобы получить ответ".

В качестве вопросов, которые подлежат расследованию, сенатор назвал причины переноса ранее установленных сроков вывода войск на более ранний период, как администрация готовилась к выводу войск, на каких разведданных она основывалась и другие.

США Афганистан Сенат США

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