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Байден заявил, что США никогда не стремились строить демократию в Афганистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - США никогда не собирались строить демократию в Афганистане, а присутствовали там, чтобы не допустить атак террористов на своей собственной территории, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

Захваченный талибами Афганистан

"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была...предотвращение атак на американской земле", - заявил Байден.

По его словам, США эту задачу решили. А террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам, добавил он.

"Я не хочу и не буду отправлять наши войска вести бои во время вечных гражданских войн в других странах", - заявил он, выступая в Белом доме, так как "это - не в национальных интересах США", - добавил Байден. Он отметил, что подобные военные операции США приведут лишь к смерти военнослужащих.

Талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Джо Байден Афганистан Талибан

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