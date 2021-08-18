Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Родственники опознали всех погибших пассажиров и командира экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", который упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду были подняты на поверхность последние два тела. Таким образом, подняты все восемь погибших в авиакатастрофе 12 августа.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета. Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

После авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).