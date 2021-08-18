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Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: Кроноцкий заповедник/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Участникам поисковой операции удалось поднять на поверхность тела еще двух пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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Таким образом, тела всех восьми погибших в авиакатастрофе извлечены из воды. В поисковой операции участвовали сотрудники Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение.

По словам Солодова, теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета "для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии".

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, которые находятся в реанимации. Вертолет затонул примерно в 500 метрах от берега на глубине более 100 метров.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Камчатский край Витязь-Аэро

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