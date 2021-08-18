Закс Петербурга решил отстранить члена Горизбиркома от ЦИК Жданову

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурге решило отстранить от должности члена городского избиркома с правом решающего голоса Марину Жданову, которую в избирательную комиссию выдвинул Центризбирком, передал корреспондент "Интерфакса".

Для этого на пленарном заседании 18 августа объявили тайное голосование. Депутат Александр Кущак огласил его результаты, согласно которым в урне было обнаружено 39 бюллетеней из 49 изготовленных, один испорчен, шесть парламентариев выступили против, 32 были за.

После этого спикер собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров объявил, что Жданова освобождена от обязанностей досрочно.

Другим постановлением парламент решил принимать предложения для назначения нового члена Горизбиркома до 18:00 25 августа 2021 года.

Депутат Закса от "Партии роста" Оксана Дмитриева затем сказала с трибуны, что отозвать члена Горизбиркома с правом решающего голоса в период избирательной кампании по действующему законодательству нельзя, поэтому ее фракция не принимала участия в голосовании. Ранее "Партия роста" также выступила за досрочное прекращение полномочий собственного представителя в Горизбиркоме Алексея Березина.